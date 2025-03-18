日本銀行がマイナス金利政策など大規模な金融緩和策の終了を決めてから、１９日で１年になる。昨年７月と今年１月には追加利上げを決め、政策金利は０・５％程度となった。「金利のある世界」の本格化を受け、銀行は預金の確保と貸し出しの拡大にまい進するが、一部の企業では利払い負担の増加が経営の重しとなっている。（長原和磨、池下祐磨）２００倍の年０・２％日銀は昨年３月の金融政策決定会合で、マイナス金利政策を解