国際民主主義研究機関が韓国を２年連続「独裁化（Ａｕｔｏｃｒａｔｉｚａｔｉｏｎ）」国と評価した。１７日（現地時間）、スウェーデン・ヨーテボリ大学傘下の民主主義多様性機関「Ｖ−Ｄｅｍ研究所」が今月発刊した「２０２５民主主義報告書」によると、韓国を２０２３年に続き昨年も「独裁化国」と分析した。特に報告書は２０２３年までも韓国を「自由民主主義」国に分類していたが、昨年韓国を「選挙民主主義」国に１段階降格し