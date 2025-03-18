経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が１７日に中間経済見通し報告書を通じ、韓国の今年の経済成長見通しを１．５％に下方修正した。昨年１２月に提示した２．１％から０．６ポイントの引き下げだ。世界経済が鈍化し輸出中心の経済構造である韓国の成長見通しも下げたというのがＯＥＣＤの説明だ。ＯＥＣＤは今年の世界経済成長見通しもこれまでの３．３％から３．１％に下げた。ＯＥＣＤは米トランプ政権が主要貿易国を対象に関税圧力を