経営教育（岩尾俊兵、KADOKAWA）２２世紀の資本主義（成田悠輔、文藝春秋）世界秩序が変わるとき（齋藤ジン、文藝春秋）日本経済の死角（河野龍太郎、筑摩書房）働かないおじさんは資本主義を生き延びる術を知っている（侍留啓介、光文社）この国でそれでも生きていく人たちへ（森永卓郎、講談社）東大生に教える日本史（本郷和人、文藝春秋）静かな退職という働き方（海老原嗣生、ＰＨＰ研究所）はじめての日本国債（服部孝洋、集