アメリカ・今後開催される可能性のあるトランプ、プーチン首脳電話会談のゆくえなど、その結果に世界中の注目が集まっている。トランプがプーチンにディールを持ちかけた理由ここに至るまで、なぜトランプ大統領はプーチン大統領に直接ディールを持ちかけたり、ウクライナのゼレンスキー大統領を挑発して結果的に軍事支援の一時停止に踏み切ったりしたのだろうか。それには、このトランプ政権が企図している重大な国家戦略が関わっ