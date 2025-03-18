16日、米ロサンゼルスの音楽イベントに出演するYOASOBI（YURIHASEGAWA撮影、共同）【ロサンゼルス共同】米カリフォルニア州ロサンゼルスで16日、日本の音楽を発信するイベントが開かれた。世界でも活躍する歌手Adoさんや音楽ユニット「YOASOBI（ヨアソビ）」、女性4人のダンスボーカル・ユニット「新しい学校のリーダーズ」の3組が出演し、詰めかけた約7千人を湧かせた。イベントは約3時間で、3組がそれぞれ10曲前後を披露。