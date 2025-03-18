国民民主党の政党支持率が堅調だ。読売新聞社が１４〜１６日に実施した全国世論調査では前回調査から４ポイント上昇の１２％で、野党第１党の立憲民主党（６％）の倍となった。「年収１０３万円の壁」見直しなどを巡る与党との協議は不調に終わったものの、手取りを増やす政策にこだわる姿勢が奏功したとみられる。（金山真梨）「石破内閣に不満を持っている人たちの受け皿になりつつある」玉木代表は１７日、読売新聞の取材