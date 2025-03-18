ボーグスは、高さが物を言うNBAで160cmながら長きにわたりプレーphoto by Getty ImagesNBAレジェンズ連載42：マグジー・ボーグスプロバスケットボール最高峰のNBA史に名を刻んだ偉大な選手たち。その輝きは、時を超えても色褪せることはない。世界中の人々の記憶に残るケイジャーたちの軌跡を振り返る。第42回は、NBA史上最も小さい身長でその存在感を歴史に刻んだマグジー・ボーグスを紹介する。過去の連載一覧はコチラ〉〉〉【