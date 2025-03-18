芳根京子が主演するドラマ『まどか26歳、研修医やってます！』（TBS系／毎週火曜22時）の最終回が18日の今夜放送される。【写真】見つめ合うまどか（芳根京子）と菅野（鈴木伸之）『まどか26歳、研修医やってます！』最終回場面カット本作は、水谷緑著『まどか26歳、研修医やってます！』『あたふた研修医やってます。』『離島で研修医やってきました。』（KADOKAWA）を原作に、“お医者さんだって、幸せになりたい！”と願