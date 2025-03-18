「大森さんは頑なに折れなくて」と話す中条あやみと大森元貴 大森元貴、菊池風磨、中条あやみ、岡山天音、福本莉子、伊藤健太郎、柳俊太郎、田中美久、齊藤京子、原嘉孝、伊藤英明、豊島圭介監が17日、映画「#真相をお話しします」レッドカーペットイベント〜#映画の完成をお披露目します〜に登壇。撮影の裏側を語った。【写真】中条あやみ『#映画の完成をお披露目します』の模様ミステリー界の超新星・結城真一郎