“世界のOHTANI”が日本にやって来る。ロサンゼルス・ドジャースが3月18日・19日に日本で開幕シリーズを戦う。昨季、史上初の50―50などの偉業を達成した大谷翔平（30）ももちろん来日し、出場予定だ。【写真】女性下着メーカーのキャンペーンで見せた大谷の“全開スマイル”『ワコール』が起用「大谷選手は3月1日のオープン戦が'25年シーズン初めての実戦となりましたが、登板した菊池雄星投手から先頭打者ホームラン。幸先の良