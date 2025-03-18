「法の支配」より「人の支配」、「人質司法」の横行、「手続的正義」の軽視…なぜ日本人は「法」を尊重しないのか？瀬木比呂志『現代日本人の法意識』（講談社現代新書）では、元エリート判事にして法学の権威が、日本人の法意識にひそむ「闇」を暴きます。本記事では、〈日本人の「裁判嫌い」は本当？…日本は欧米に比べて「人口比の民事訴訟数」が少ないのはなぜなのか？​〉にひきつづき、裁判・裁判官の本質と役割、それ