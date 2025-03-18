4月16日（水）よる10時〜スタート 日本テレビ系新水曜ドラマ「恋は闇」（毎週水曜よる10時放送）。本日、新たに7名のキャストを情報解禁。いずれも演技派と名高い、田中哲司、萩原聖人、西田尚美、猫背椿、浜野謙太、望月歩、小林虎之介の出演が決定！志尊淳と岸井ゆきのがW主演を務める本作は、完全オリジナルの脚本で描く“究極の恋愛ミステリー”。連続殺人鬼かもしれない⁉主人公、週刊誌のフリーライター・設楽浩暉