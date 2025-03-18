¹á¼è¿µ¸ã¤¬5·î28Æü¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCircus Funk¡Ù¤òCD²½¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡ÖCircus Funk (feat. Chevon)¡×MV¸ø³«¡¢Á´¹ñ5¥õ½ê10¸ø±é¤Î¼«¿È½é¥½¥í¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£¢¡¹á¼è¿µ¸ã Æ°²è / ²èÁü3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCircus Funk¡Ù¤Ï¡¢Chevon¡¢SHOW-GO¡¢LEO from ALI¡¢Night Tempo¡¢Â¼ÅÄÍÛ°ì¡¢Kroi¡¢ºßÆü¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÈSOIL&"PIMP"SESSIONS¡¢Çµ»ç¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¡¢Yaffle¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ