石破首相の商品券問題が紛糾しているが、杉田水脈氏についておさらいしておきたい。とても大事なことだからだ。【画像】セーラー服と膝上丈のスカート…女子高生のコスプレをした杉田水脈を見る杉田水脈氏©時事通信社杉田水脈氏の問題の言動自民党は夏の参院選の公認候補として杉田前衆院議員を発表した。特筆しておきたいのは杉田氏擁立をスクープしたのは北海道新聞だったことだ。アイヌ差別をしてきた人物を問い続け