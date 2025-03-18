MLB東京シリーズが3月18日に開幕する。本シリーズでも活躍が期待される大谷翔平選手だが、そのキャリアの一つの分岐点は、2016年、北海道日本ハムファイターズへの在籍時にパ・リーグ優勝、および日本一を達成したことにあった。 【画像】栗山氏はホークスの独走を止めるために秘策を打ったベストセラー『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか』の著者、鈴木忠平氏の新連載「No time for doubt ―大谷翔平と2016年の