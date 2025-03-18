2025年度予算案の再修正を巡り、政府は、高額療養費の上限額を据え置く費用105億円を予備費から振り替える案をまとめました。与党関係者によりますと、政府の2025年度予算の再修正案では、石破首相が表明した高額療養費の上限額引き上げ凍結に伴う社会保障費の増額分105億円に予備費を活用します。そのため、一般会計総額は115兆1978億円で、再修正前と変わりません。与党は、衆議院と同じく日本維新の会の賛成を得て参議院で再修