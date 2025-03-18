フォーエバー21の店舗＝2019年9月、米ペンシルベニア州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米衣料品大手フォーエバー21の運営会社は17日までに、連邦破産法11条（日本の民事再生法に相当）の適用を米裁判所に申請したと発表した。2019年にも経営破綻しており、2度目の破産申請となる。海外の格安通販大手との価格競争が厳しくなったことやコスト増などを理由に挙げた。発表によると、米国外は今回の申請の対象外だといい、