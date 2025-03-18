NAR地方競馬全国協会は、3月31日付けで騎手を引退する内田利雄騎手（浦和・藤原智行厩舎）を4月1日付けで、地方競馬全国協会 参与（マイスター職）を委嘱すると発表した。【浦和競馬】ミスターピンク・内田利雄騎手が引退…通算3611勝後進の育成にあたる内田騎手は1978年10月に宇都宮競馬場でデビュー。これまでに地方通算2万5998戦3611勝（うち重賞80勝）の成績（令和7年3月10日現在）を誇る地方競馬を代表する名手の一人で、