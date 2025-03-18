製作費2600万円！3月14日、第48回日本アカデミー賞が発表され、「侍タイムスリッパ―」（安田淳一監督）が、最優秀作品賞を受賞した（安田監督は、最優秀編集賞も受賞）。【写真を見る】祝・日本アカデミー賞！日本映画界に「革命」をもたらした人たち!!すでに報じられているように、この作品は、製作費2600万円の独立系インディーズ作品、しかも、安田監督の自主制作である（日本映画の平均製作費は3億5000万円といわれる）