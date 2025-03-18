◆大相撲▽春場所９日目（１７日・エディオンアリーナ大阪）新横綱・豊昇龍は一山本にすくい投げで敗れ、４敗目を喫した。２日連続の金星配給で、新横綱場所で３つ目の配給は１９６４年春場所の栃ノ海以来で、昭和以降の最多に並んだ。一山本は初金星。＊＊＊＊豊昇龍に問題ありだ。繰り返しになるが、立ち合いの張り差しには疑問が残る。あまりにも安易過ぎる。一山本のもろ手突きも速かったので体に触ることもでき