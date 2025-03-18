西武の隅田知一郎が開幕前のラスト調整登板に「シーズンモード」で挑む。18日の広島とのオープン戦（ベルーナドーム）の先発に向けて「シーズンを意識して投げたい。セ・リーグのチームが相手だが、常にカウントを有利に持っていき、攻めの投球をしたい」と意気込んだ。開幕2カード目の楽天戦の初戦（4月1日、楽天モバイルパーク宮城）が託される見込みの左腕は気合十分だ。