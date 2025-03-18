西日本新聞社は13日、全国の信用金庫でつくる「よい仕事おこしフェア実行委員会」と包括連携協定を結んだ。信金の取引先である各地の中小企業をマッチングし、企業連携や販路拡大などを後押しして、地域活性化につなげる。全国40の信金で構成する実行委は東日本大震災後の2012年から年1回、全国の中小企業などが集まる展示商談会「よい仕事おこしフェア」を開催。自治体や大学などとも協定を結び、地域や企業の魅力発信にも取