清流矢部川流域を中心とする福岡県筑後地区南部の8蔵元が集う「第9回筑後七国酒文化博」が4月5日午前11時〜午後5時、筑後市津島の九州芸文館周辺で開かれる。日本酒、焼酎、リキュールなど約40銘柄が出品される飲み比べコーナーや地酒の販売などがある。参加蔵元は、八女市の後藤酒造場、旭松酒造、高橋商店、喜多屋、筑後市の西吉田酒造、大川市の若波酒造、みやま市の菊美人酒造、玉水酒造。矢部川流域の穀物や伏流水で造ら