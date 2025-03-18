「阪神大賞典・Ｇ２」（２３日、阪神）伝統の長距離Ｇ２。スタミナ自慢が集結したが、データ班の推奨馬はショウナンラプンタだ。鞍上に武豊を迎え、善戦マン返上となるか。▼傾向（過去１０年）天皇賞・春へのステップレース。１５年ゴールドシップ、１８年レインボーライン、２３年ジャスティンパレスは本番も制した。▼人気１番人気〈５・１・２・２〉２番人気〈３・２・１・４〉３番人気〈２・０