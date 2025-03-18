総合格闘家で前ＲＩＺＩＮフェザー級王者・鈴木千裕（２５）が、読者の皆さまからの人生相談にお答えする新企画「鈴木千裕の稲妻メンタルクリニック」がスタート。どんな相談や質問にも、鈴木がリング上での打撃のごとく切れ味鋭く答えて解決だ。格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５０」（３０日、あなぶきアリーナ香川）でのカルシャガ・ダウトベック（３１＝カザフスタン）戦を控えて行われた記念すべき第１回は、格闘技に関する相