ヨーロッパで新たな飛行艇が生まれるかも。派生型として貨物機仕様や旅客機タイプも大手航空機メーカーのエアバスは2025年3月14日、フランスの新興企業HYNAEROが計画する消防飛行艇「FREGATE-F100」の開発プログラムに出資すると発表しました。新明和工業が開発・製造する国産の救難飛行艇US-2（画像：海上自衛隊）。HYNAERO社は、フランス南西部の都市ボルドーを拠点にしており、世界中で頻発する森林火災に立ち向かうために