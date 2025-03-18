幸運をつかんだ挑戦者たちが、一足先に皇居で「謎解き」を行った。この催しは、皇居の東御苑で明日から始まる「皇居を巡る謎解きの旅 with QuizKnock」。開催に先駆け行われたオープニングイベントに、5500人を超える応募者から選ばれた53人の参加者が集結した。宮内庁と「QuizKnock」が共同作成した“謎解きイベント”クイズ王・伊沢拓司さん：それでは出発進行！謎解きの問題は、宮内庁とクイズ王の伊沢拓司さん率いる「QuizKnoc