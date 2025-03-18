愛知県常滑市の窯業試験場で2025年3月17日、水素を燃料とする工業炉が公開されました。常滑市の窯業試験場で公開されたのは、いずれも水素を燃料とするセラミックス製品向けの高温用と、アルミや鋼材向けの低温用の2つの工業炉です。中には4つのバーナーが備えられていて、野外に設置した水素ボンベから配管で水素を供給する仕組です。県は、2030年度に温室効果ガスの排出量を46％削減する目標を掲げていて、