【モデルプレス＝2025/03/18】Aぇ! groupの正門良規が主演を務める4月19日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー「ムサシノ輪舞曲」（毎週土曜よる11：00〜11：30）より、クランクインの様子が公開された。【写真】Aぇ! group正門良規、体脂肪率1桁台の肉体美披露◆正門良規“初づくし”で撮影初日迎える正門にとって連続ドラマ初主演にして初の恋愛ドラマ、そして初座長という“初づくし”で迎えた撮影初日は、龍平の片思いが動