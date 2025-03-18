第９７回センバツ高校野球大会が１８日、甲子園で開幕する。１７日は開会式のリハーサルが行われ、参加３２校の選手たちが入場行進。初日第２試合に登場する花巻東（岩手）は、巨人・古城茂幸内野守備走塁コーチ（４９）を父に持つ主砲の大翔内野手（２年）が負傷で欠場濃厚な中、ナイン一丸でＯＢのドジャース・大谷との同日白星発進を目指す。明徳義塾（高知）の馬淵史郎監督（６９）は初戦で激突する健大高崎（群馬）の１５８