2024年に「スポナビ」が配信した「大谷」関連のプッシュ通知で開封数が多かったニュースは何だったのか。ランキングにまとめた（写真：AP／アフロ）3月18日（火）、2025年のMLB（アメリカ・メジャーリーグ）は東京ドームで開幕する。カードは昨季のワールドチャンピオン、ロサンゼルス・ドジャース対シカゴ・カブスだ。両チームには日本人選手が5人所属している。ドジャースは大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希、カブスは今永昇太、