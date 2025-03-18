Mrs. GREEN APPLEの藤澤涼架（Key）が、3月13日放送の『秘密のケンミンSHOW 極 もうすぐ春！ディスカバ大満開SP』（読売テレビ／日本テレビ系）に出演した。 （関連：【写真あり】まるで夢の世界！幻想的な空間で歌うMrs. GREEN APPLE 大森元貴） 長野県出身の藤澤は、上京時に持参するおすすめ商品として長野県限定販売のカップ麺「ホームラン軒 信州みそ仕立て みそラーメン」を紹介。すると、放送後に同商品