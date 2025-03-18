【キーウ共同】英紙タイムズは16日、英国やフランス、トルコ、カナダなど有志国が、ロシアとの戦闘終結後のウクライナに平和維持部隊として計3万人を派兵する計画があると報じた。英国軍はロシアの再侵攻を防ぐため、無期限での派兵を検討しているという。有志国の軍事担当者は20日、英国でウクライナの将来的な安全保障計画を協議する予定。ウクライナ外交筋によると、平和維持部隊の活動地域や国ごとの派遣規模、ロシアから