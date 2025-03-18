右足第1指末節骨（親指先端）の骨折で離脱中のロッテ・佐藤都志也捕手（27）が18日の楽天戦から合流する。吉井監督が「ミーティングで決めました」と明かした。佐藤は沖縄・石垣キャンプ最終クールの先月13日にフリー打撃で自打球を右足に当て、同14日に石垣市内の病院で「右足第1指末節骨骨折」と診断された。その後、宮崎・都城市のB班で調整。今月15日のイースタン・リーグ、日本ハム戦で実戦復帰し、4打数1安打だった。