渡辺謙（65）が17日、都内で「ポロラルフローレン×MLBローンチイベント」に出席した。MLBでも活躍した佐々木主浩氏、上原浩治氏（ともに日刊スポーツ評論家）も登壇。“始球式”として渡辺が投げる球を上原氏が捕手、佐々木氏が審判役として受け「何で投げるのが僕なの？」と突っ込んで笑わせた。ドジャース−カブスの日本開幕戦を18日に控える中、両球団などとのコラボコレクションを発売。渡辺は「試合が見られるなら参加