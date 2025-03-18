気象庁18日午前5時ごろ、熊本県の八代市、上天草市、芦北町で震度4の地震があった。九州各地などで揺れを観測した。気象庁によると、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さはごく浅い。地震の規模はマグニチュード（M）4.8と推定される。津波はなかった。JR九州によると、地震の影響で、九州新幹線は一部区間が運転を見合わせた。総務省消防庁の全国瞬時警報システム（Jアラート）が、熊本県に予想最大震度5弱程度以上