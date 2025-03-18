3月16日、ベルギーリーグ・レギュラーシーズン最終節、14位のシント＝トロイデン（STVV）は「残留・降格プレーオフ」回避に一縷の望みを抱き、11位のルーベンと対戦した。しかし2-3で敗れたため順位は変わらず。インターナショナル・マッチウイーク明けから、STVVは13位セルクル・ブルージュ、15位コルトレイク、最下位ベールスホットと過酷なプレーオフを戦う。【画像】９頭身の超絶ボディ！ 韓国チア界が誇る“女神”アン・ジ