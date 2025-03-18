阪神ドラフト1位・伊原（NTT西日本）が、ミスターゼロを継続させる。18日のヤクルト戦（神宮）で先発し、4イニングを投げる見込み。ここまで対外試合3試合計7回無失点の記録を伸ばし、開幕ローテーション入りにまた一歩前進する。「カウントを取るというところを意識したい。ゼロで抑えるということを考えて投げたい」舞台となる神宮には良いイメージを持っている。大商大では全日本大学野球選手権、明治神宮大会に出場。1年