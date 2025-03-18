18日午前5時0分ごろ、熊本県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は熊本県天草・芦北地方で、震源の深さはごく浅い、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。最大震度4を観測したのは、熊本県の八代市と上天草市、それに芦北町です。【各地の震度詳