［北京１７日ロイター］ - 中国の電気自動車（ＥＶ）メーカー、比亜迪（ＢＹＤ）は１７日、ガソリン車の給油とほぼ同じ速さでの充電を可能とする新たなＥＶ向けプラットフォーム「スーパーｅプラットフォーム」を発表した。中国全土に充電網を構築する計画も合わせて発表した。新プラットフォームの充電速度は最大１０００キロワットと、米ＥＶ大手テスラのの最新のスーパーチャージャーのほぼ２倍の速さとなる。創業者の