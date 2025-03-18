※経済指標 【米国】 ＊小売売上高（2月）21:30 結果0.2％ 予想0.6％前回-1.2％（-0.9％から修正）（前月比） 結果0.3％ 予想0.3％前回-0.6％（-0.4％から修正）（除自動車・前月比） ＊NY連銀製造業景気指数（3月）21:30 結果-20.0 予想-1.9前回5.7 ＊NAHB住宅市場指数（3月）23:00 結果39 予想42前回42 ※発言・ニュース ＊トランプ大統領、プーチン大統領と１