気象庁によると、１８日午前５時０分ごろ、地震があった。震源地は熊本県天草・芦北地方。震源の深さはごく浅い。地震の規模を示すマグニチュードは４．８と推定。この地震による津波の心配なし。震度４を観測したのは、八代市、上天草市、芦北町。震度３を観測したのは、雲仙市、人吉市、水俣市、宇城市、天草市、熊本美里町、氷川町、津奈木町、錦町、多良木町、相良村、球磨村、あさぎり町、宮崎市、薩摩川内市、長島町。