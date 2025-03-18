第９７回選抜高校野球大会（１８日から１３日間、甲子園）の開会式リハーサルが１７日、甲子園球場で行われた。終了後、大会初日の第３試合で明徳義塾と対戦する健大高崎は大阪市内の球場で前日練習を実施。左脇腹の故障で状態が懸念される最速１５８キロ右腕・石垣元気投手（３年）は上々の回復ぶりを示した。本心か作戦か−。リハーサル前に行われた対戦校同士の監督対談では、明徳義塾・馬淵史郎監督（６９）から「問題は石