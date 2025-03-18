13日に育成選手から支配下登録選手となったことが発表されたDeNA・庄司陽斗投手（23）が、18日からのイースタン・リーグ巨人3連戦（横須賀）で、支配下登録後初先発することが濃厚となった。今季中の1軍昇格を狙ってフル回転を目指す。18日はトレバー・バウアー投手が先発する。またドラフト1位・竹田祐投手（25＝三菱重工West）も同3連戦で先発する可能性が高い。竹田は1軍開幕ローテーション入りに向けた「ヤマ場」を迎え