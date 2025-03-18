第９７回選抜高校野球大会が１８日、甲子園球場で開幕する。１７日には開会式のリハーサルが行われ、出場３２校の選手たちが式の手順を確認した。熱戦が期待される今大会の注目選手を投打に分けて紹介する。投手速球派の好投手がそろった。明治神宮大会覇者の横浜（神奈川）は強力な二枚看板を擁する。２年春からエース番号を背負う奥村頼は持ち前の変化球の精度に加え、冬場は直球の質にこだわった。「球速以上の速さ、強さを