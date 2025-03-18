全国の介護職員数は２０２３年度、２１２万６０００人（前年度比２万８０００人減）となり、介護保険が始まった００年度以来、初めて減少したことが、厚生労働省の調査で分かった。人手不足が深刻な訪問介護について、厚労省は小規模な事業者に財政支援を行い、連携や再編による大規模化を促す。経営基盤を強化し、人材確保につなげるのが狙いだ。今月に開始する。職員が５人以下や訪問回数が月２００回以下などの事業者が参加