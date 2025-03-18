日本維新の会は、近く参院で再修正され、可決される見通しの２０２５年度予算案について、与党とともに衆院での同意に応じる方針を固めた。石破首相（自民党総裁）が自民衆院議員１５人に１０万円の商品券を配布した問題への批判を強めつつも、高校授業料無償化などの政策実現を図るため、予算案の年度内成立を目指す与党に協力する必要があると判断した。政府・与党は、医療費が高額になった場合に患者負担を抑える「高額療養