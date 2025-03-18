サッカー日本代表は、２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選バーレーン戦（２０日・埼玉）で勝利すれば、８大会連続のＷ杯出場が決定する。スポーツ報知では森保ジャパンの進化の一つとして、ＭＦ三笘薫（２７）＝ブライトン＝の変化に着目。三笘の母校で大学サッカー屈指の強豪、筑波大学蹴球部でトップチームアナリスト（分析担当）を務める中野愛斗氏（１９＝１年）に分析を依頼し、三笘の“成長過程”を追った。（構成・金川誉）