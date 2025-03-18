駿河台大前監督の徳本一善氏（４５）が箱根駅伝初出場を目指す芝浦工大の監督に就任することが１７日、分かった。法大時代、箱根駅伝でスター選手として活躍した徳本氏は１２年に駿河台大監督に就任。１０年目の２１年１０月の箱根駅伝予選会を突破し、２２年１月の本戦に駿河台大を初出場に導いた。２４年に２度目の出場を果たし、今年１月に退任が発表された。芝浦工大は徳本氏の新興校を強化する手腕を評価したという。徳本氏